秋田朝日放送 10日夕方、大仙市の十字路交差点で原付バイクが普通貨物自動車と衝突し、バイクを運転していた仙北市の男性が死亡しました。 10日午後４時５０分ころ、大仙市上鶯野の県道で原付バイクと普通貨物自動車が衝突しました。この事故で原付バイクを運転していた仙北市角館町の仙北市会計年度職員・梁田一史さん（６３）が、病院に運ばれましたが事故からおよそ３時間後に死亡しました。死因は衝突による交通外傷