元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。「いい人」と思う人気タレントを明かした。リスナーからいい人と思った有名人はいるかとの質問が寄せられた。社会学者の古市憲寿氏は「逆にこの人は嫌なやつだなっていう人いますか」と問いかけ、元放送作家の鈴木おさむ氏は「いや本当にいい人だらけで」と回答した。古市氏は「あと僕のイメー