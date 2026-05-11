【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 バイエルン（日本時間5月10日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、密着ディフェンス→華麗すぎる“ボール奪取”の瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、粘りのディフェンスで20歳の若きストライカーを封殺した。ファウルをアピールして倒れた相手を尻目に、華麗なボール奪取でファンを沸かせた。バイエルンは日本時間5月10日、ブンデスリーガ第33節でヴォルフ