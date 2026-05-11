全英語詞が特徴のロックバンド「Hi-STANDARD」が、10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、憧れのバンドから言われた衝撃のひと言を明かした。アメリカのパンクバンド「NOFX」と知り合ったきっかけについて、ボーカル・ベースの難波章浩は「NOFXの活動は憧れだった」と告白。海外進出を夢見ていたが、「NOFX」が来日することになり「会いに行こう」と決意。持参したCDを聞