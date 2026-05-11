5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にRIIZEが出演。熱いパフォーマンスでファンを盛り上げた。【映像】「顔面国宝」RIIZEのステージ（椅子に座ってパフォーマンスするショウタロウも）RIIZEは、日本人メンバー1名を含む6人組ボーイズグループ。2023年にデビューすると、一気に世界的人気グループに。2024年には日本でもデビューしており、今年2月にはK-POP男性グループとして最速の東京ドーム公演を成功