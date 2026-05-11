BTSのV（30）が、TikTokで旋風を起こしている。3月13日に同アカウントを開設。同24日に投稿した最初の動画が、開設45日で1億回再生を超えた。Bxndzの「Bunny Girl Hoodtrap」に合わせて、j−hope、Jung Kookが出演した動画で、1637万件の「いいね」もついている。さらに同動画は、今年に投稿されたものを対象に「世界で最も視聴されたTikTok」で、7位にランクインした。韓国メディアのスターニュースは11日「最新の動画は、3時間で