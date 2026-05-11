元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻・まどかさんが、お気に入りだという笑顔の家族ショットを披露して、注目を集めている。【映像】岩隈久志の妻が公開した幸せあふれる家族ショット2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもがいるまどかさん。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や、旅行中の姿など、家族との日常をたびたび発信してきた。夫の岩隈は、長女が国指定の難病を持って生まれたことも公表し、顔出しショット