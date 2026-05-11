女優の今田美桜（29）が11日、都内で使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー」の新CM発表会に出席した。普段からコンタクトを愛用する今田が、初めて装着した時のことを振り返った。爽やかな白の衣装で登場した今田。「“目がチャームポイント”と言っていただくことも多く、普段からコンタクトを愛用しているのでうれしい。コンタクトは（生活に）欠かせない」と起用に喜び。コンタクトを初めて装着した時について聞かれる