交際相手の当時16歳の少女にわいせつな動画を撮影させ販売させた疑いで、23歳の男が逮捕された。恋愛感情につけ込み収益を得ていたとみられ、警察が捜査を進めている。恋愛感情につけ込み、わいせつな動画を撮影させたか交際相手の少女に、販売目的でわいせつな動画を撮影させた疑いで男が逮捕された。白石大夢（しらいし・ひろむ）容疑者（23）は2025年、当時高校生だった交際相手の少女（当時16）に、公園でわいせつな行為をさせ