販売する目的で、女子高校生とのみだらな行為を撮影したなどとして、交際相手の男が逮捕されました。逮捕された会社員の白石大夢容疑者（23）は去年6月、交際相手の当時16歳の女子高校生に東京・世田谷区の公園でみだらな行為をさせたうえ、その様子を撮影した疑いがもたれています。警視庁によりますと、白石容疑者は「パパ活や動画販売で稼いで俺に全部貢いで」などと伝え、撮影した動画を販売し、10人ほどから8万円あまりを得て