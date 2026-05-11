今回は、夫に暴言を吐かれ、離婚を考えたエピソードを紹介します。なんでそこまで言われなきゃならないの…「最近、フルタイムで派遣社員として働くようになりましたが、時間がなく、家事、特に料理が大変になりました。そして週に1回程度、スーパーで惣菜を買ってくるようになったのですが、夫に『惣菜なんて無駄遣いするな』とちくちく嫌味を言われるのが憂鬱でした。そんなある日、仕事が忙しく残業もあったため、スーパーでと