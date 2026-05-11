レースクイーン（レースアンバサダー）やラウンドガールとして活躍する佐々木萌香（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。埼玉・川越で開催された「はなまる撮影会」の様子を投稿した。髪をポニーテールにまとめたビキニ水着姿を披露。濃いグリーンのトップスに、水色を基調とした花柄水着を着用したバックショットはヒップラインの曲線美が際立った。「沢山囲みしてくれてありがとうございました夏っぽい写真撮れたかな？」