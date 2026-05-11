元lolでタレントのhibiki（28）が、11日までにインスタグラムを更新。マタニティショットを公開した。昨年12月に結婚、3月には第1子の妊娠を発表しているhibikiは「母の日」に合わせた投稿で「Happy Mother's Dayひびきももうすぐ母に母になるまでの特別な時間をUMLAUTのお花に彩ってもらいました」と、ふっくらとしたおなかものぞくマタニティショットを公開した。「今しか残せない空気を枯れないお花と共にこうして手元