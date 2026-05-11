佐渡市で毎年行われている「田んぼアート」。ことしは本州ではじめて行われるトキの放鳥にちなんだデザインで田植えが行われました。佐渡市新穂地区で行われた「田んぼアート」の田植え。トキとの共生を目指す農家などが行っていて、10回目となることしは佐渡市の内外からおよそ70人が参加しました。ことしのテーマは「羽ばたく」。5月、本州ではじめてトキが放鳥されることを記念してデザインが考えられました