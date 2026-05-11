昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーは、5月10日（現地時間9日）に臨んだロサンゼルス・レイカーズとの「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第3戦を131－108で制し、無傷の3連勝でシリーズ突破へ王手をかけた。 今年のプレーオフでファーストラウンドから7戦無敗としたサンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー