多くの人々が憧れるファッション雑誌の内幕を描き、長く愛されてきた映画作品『プラダを着た悪魔』が約20年もの時を経て、続編『プラダを着た悪魔2』として帰ってきた。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチという、いまや呼ぶのがさらに難しくなった俳優たち、そしてデヴィッド・フランケル監督、脚本のアライン・ブロッシュ・マッケンナらが奇跡的に再集結した