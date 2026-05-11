コナミグループが４連騰している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５０５０億円（前期比２．３％増）、営業利益１４３０億円（同５．２％増）、純利益１０１０億円（同１．０％増）と４期連続で過去最高業績を見込むほか、年間配当予想を前期比２円５０銭増の２２４円としたことが好感されている。 家庭用ゲーム機向けタイトルを中心とする主力のデジタルエンタテインメン