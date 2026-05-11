ヨドコウは続落し、年初来安値を更新した。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１９６０億円（前期比０．３％増）、営業利益は１０３億円（同１３．２％減）とした。年間配当予想は中間２０円・期末３３円の合計５３円（前期実績は９１円）を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。カラー鋼板の原料となるシンナー・塗料を