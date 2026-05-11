多次元制御機構よだかが、7月1日にリリースする1stフルアルバムのタイトルが『LAPLACEL』に決定。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：GRAPEVINE、一瞬の沈黙すら生んだ圧巻の演奏“縛りのない”自由なステージで見せたこだわりと未来への兆し） アルバムタイトルの“LAPLACEL”は、物理学の用語『ラプラスの悪魔（Laplaceʼs demon）』と『天使の名