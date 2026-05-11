カチタスが急反発している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１７７４億円（前期比１６．８％増）、営業利益２１０億円（同１４．９％増）、純利益１４０億円（同１２．３％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の９０円としたことが好感されている。 物価上昇や環境規制の強化に対応するための建設コスト上昇で新築住宅価格が高騰するなか、相対的に価格競争力