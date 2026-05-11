【その他の画像・動画等を元記事で観る】 横山裕が、5月9日にZepp Hanedaで開催した自身のライブにて、ミニアルバム『ROCK FOR YOU』のリリースと、ソロライブツアー『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』の開催を発表した。 ■“あなたへ届けたい想い”が込められたミニアルバム『ROCK FOR YOU』 ミニアルバム『ROCK FOR YOU』は7月26日に発売。タイトルには、2025年から変わらない、あなたへ届けたいという想いが込めら