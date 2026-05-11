佐藤健が自身のInstagramを更新し、宇多田ヒカルとの2ショットを公開した。 【写真】テトリス対決で勝利し、バンザイする宇多田ヒカルと完敗してうなだれる佐藤健 ■佐藤「テトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」 「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」と、衝撃の“降伏宣言”を綴った佐藤。公開された写真は、笑顔で両手を上げてバンザイするメガネ姿の宇多田