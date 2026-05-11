【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月12日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。 ■曲目（アーティスト50音順） 「おかえり」絢香 「OK! GO!」絢香 「東京だョおっ母さん」市川由紀乃 「母に捧げるバラード」海援隊 「home」木山裕策 「らいおんハート」King & Prince 「Waltz for Lily」King & Prince 「陽が沈む前に…」真田ナオキ増子直純（怒髪天） 「兄弟船」鳥羽一