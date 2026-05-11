11日朝、長崎市の国道で、70代の男性が車にはねられ死亡する事故がありました。 11日午前4時40分頃、長崎市中里町の国道34号で、田中町方面から諫早市多良見町方面に走っていた軽乗用車に歩行者がはねられました。 この事故で道路を横断していた、時津町の金子 忠幸さん(77)が全身を強く打つなどして、意識不明の状態で病院に搬送されましたがまもなく死亡が確認されました。 軽乗用車を運転していた6