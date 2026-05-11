日本郵船 [東証Ｐ] が5月11日昼(12:10)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比57.0％減の2111億円に落ち込み、27年3月期も前期比12.4％減の1850億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を225円→230円(前の期は325円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当200円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.4％減の460億円に減ったが、売上営