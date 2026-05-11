ユナイテッドアローズ [東証Ｐ] が5月11日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.1％増の93.1億円になり、27年3月期も前期比8.3％増の100億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を82円→89円(前の期は63円)に増額し、今期も前期比3円増の92円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は3.9億円の黒字(前年同期は2.