本日5月11日（月）に行われた「GOLDEN MIC」プレスカンファレンスにて、新たな女性ラッパーの才能を発掘することを目的としたオーディションの開催が発表された。プレスカンファレンスには当プロジェクトのオーガナイザーを務めるジャパニーズヒップホップシーンの第一人者 Zeebraと、課題曲のトラック監修を担当するSTUTS、番組MCのせいや（霜降り明星）、プロジェクトクルーであるCharlu、MaRIのフィメールラッパーが登壇した。