劇団東京ヴォードヴィルショーの公式サイトが11日までに更新され、劇団解散が発表された。【写真】『第45回松尾芸能賞』では…名前の浸透度に感慨にひたっていた佐藤B作座長の佐藤B作が、5月吉日付で記した「劇団解散のお知らせ」を掲載。「1973年3月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…