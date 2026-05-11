4児の母でタレントの東原亜希（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で柔道家の井上康生氏（47）が子どもたちの弁当を作るようになったことを報告し、写真を披露するとともに驚きと喜びの心境をつづった。【写真】「センス良いお弁当」東原亜希が公開した夫・井上康生氏の“おかずぎっしり”手作り弁当東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れて