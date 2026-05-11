Mrs.GREENAPPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」が11日、午後8時55分から放送される。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、現役引退した三浦璃来さんと木原龍一さんの「りくりゅう」が引退会見後初のバラエティー出演を果たす。2人は支えられた「人生ベストソング」をテレビ初公開し、ミセスの楽曲もランクイン。そして、2人1組のペアで互いが見えない状態でお題に沿った