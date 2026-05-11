2026年5月8日に行われたソニーの決算説明会で、PlayStation 5(PS5)の売れ行きや、ソニーが2022年に買収したゲームスタジオ「Bungie」の収益性が低下していることが明らかになりました。(J)FY25.4Q_スピーチ付スライド - 25q4_sonyspeech.pdf(PDFファイル)https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/25q4_sonyspeech.pdfSony forecasts lower gaming business sales amid memory price surge | Reutershttps://www