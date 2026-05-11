あのが主演するドラマ『わたしの相殺日記』（全4話）が、テレビ東京系にて6月5日より毎週金曜24時52分に放送されることが決まった。あのは地上波ドラマ単独初主演。【写真】『わたしの相殺日記』萌役・あのふん装ビジュアル本作は『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリー。あのは、自己流の相殺術によって先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば