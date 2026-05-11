元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が11日にInstagramを更新。ショート丈のノースリーブ姿を披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊が「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、パッションフルーツジュースの入った容器の前で、赤いショート丈のノースリーブを着た渡邊が弾ける笑顔