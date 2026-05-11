“おまけ”の域を超えたクオリティと愛らしさで注目を集める【マクドナルド】「ハッピーセット®」のおもちゃ。新シリーズが登場するたびにSNSでも大きな反響を見せています。今回は、世界中で人気のサンリオキャラクターズのおもちゃがお目見え。思わず集めたくなりそうです。 シール付き！ デコって楽しめるのも魅力 香水の瓶をモチーフにした「マイメロディ パフューム型ペ