◆大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）序二段で東１０２枚目・豪鬼神（式秀）が白星発進した。西同１０１枚目・東颯海（玉ノ井）を立ち合いで受け止め、突っ張って圧力をかけ、はたき込んだ。この日、付け人を務めている横綱・豊昇龍（立浪）が休場した。「横綱はどの場所も優勝を狙ってやっていますし、春巡業でも動きがすごく良かったので…」と、胸中を推し量った豪鬼神。自身は４場所連続で負け越し中。８月の