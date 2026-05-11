厳しくて無趣味な姑。盛り上がる話題もなく、会うたびに気まずさを感じていた知人でしたが、ある日義実家のリビングで発見したものが、意外な展開を巻き起こしました。知人から聞いたお話を紹介します。 気詰まりを覚える姑 私は40代のワーママです。隣町に住む姑は、とても真面目な人でした。 フルタイムで働きながら家事もきちんとこなし、毎日規則正しく生活。そんな姑は、他人にも厳しい人でした。 たまに義実