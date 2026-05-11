２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」ペアが、１１日に放送されるＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（午後８時５５分）に出演する。引退会見後初のバラエティー番組出演となり、２人１組のペアを組んで、お互いが見えない状態でお題に沿ったポーズをとって、シンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」に挑戦した。絆が試される新ゲームで、りくりゅ