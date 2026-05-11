黒夢が、1997年発表の『Drug TReatment』、1998年発表の『CORKSCREW』といった2作のオリジナルアルバムを完全リレコーディング。初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』を7月15日に2作同時リリースする。両作はいずれも当時大ヒットを記録したアルバムだ。今回のリレコーディングでは、オリジナル作の魅力を踏襲しつつ、最新のサウンドプロダクションにより再構築が施されるなど、黒夢の2026年現在地