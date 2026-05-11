テレビ朝日の三山賀子アナが１１日までに、自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。三山アナはインスタグラムに「１週間お疲れ様でした来週もよろしくお願いします」とつづり、青色のカーディガンに白色のスカートを合わせたコーデなどを披露した。この投稿には「落ち着いた感じ良かったですよ」「めっちゃかわいい」「めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎますね」「とてもお似合いの衣装です」「ニコニコ笑顔が、良い