◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１１日、栗東トレセンキタサンブラックの弟、シュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）がターフに戻ってくる。２０２４年の日本ダービー７着後、左前浅屈けん炎を発症し、休養していたが、引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで、ようやく復帰戦を迎える。「帰ってきた時は馬体に余裕もあったし、どうかなと思っ