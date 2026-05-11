大河ドラマ「豊臣兄弟！」第18回は「羽柴兄弟！」。秀吉が「木下」の苗字から「羽柴」に改称する様が描かれていました。秀吉は天正元年（1573年）7月までに羽柴へと苗字を改めたとされます。「羽柴藤吉郎秀吉」の誕生です。 【写真】お美しい～秀長の妻を演じる吉岡里帆 秀吉の家臣として著名な竹中半兵衛重治の息子に重門がいますが、その重門の著作に『豊鑑』（秀吉の伝記）があります。それによると、秀吉は信長の