ウェルカム花壇（イメージ）提供：岡山市公園協会 公園などの緑化促進事業に取り組む岡山市公園協会が、訪れる人たちを花と緑でもてなそうと、5月16日から24日までJR岡山駅西口交通広場に「ウェルカム花壇」を設置します。 ウェルカム花壇は幅約3.2m、高さ約1.7m、奥行き約2mで、岡山県にゆかりのある昔話「桃太郎」にちなみ、色とりどりの花を使って、川を流れる「桃」をデザインします。岡山市公園協会が認定するボ