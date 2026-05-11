東海地方は、この先2週間は気温が高く、特に、16日(土)からは名古屋や岐阜で30℃以上の真夏日となるなど、一段と暑くなりそうです。21日(木)頃からは、一旦暑さは落ち着きますが、湿度が高くなるため、体感はムシムシするでしょう。熱中症など体調管理に十分注意してください。今日11日(月)は日差しが強い紫外線対策を万全に今日11日(月)、高気圧の中心は東の海上へ移動していますが、本州付近に勢力を残しています。東海地方は