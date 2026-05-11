セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』ぬいぐるみハートVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』ぬいぐるみハートVer. 登場時期：2026年4月24日より順次サイズ：全長約10×8×15cm種類：全4種（持つ、抱きつく、乗る、持ち上げる）投入店舗：全国のゲームセンターなど