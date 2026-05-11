ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します！ セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ 登場時期：2026年4月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプライズから、TVアニメ『呪術廻戦』のグッズが2026年4月もラインナップ。第2期