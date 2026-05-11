Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（毎週月曜後8：55）。11日の放送は、五輪金メダリスト“りくりゅう”ペアが、引退会見後初のバラエティに出演。また、「名曲×ミセス」コーナーに、森山直太朗が登場する。【画像】大森＆若井、“奇跡のシンクロ？！”新ショットミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの三浦璃来と木原龍一が出演。栄光の舞台裏で“りくりゅう”の2人を支え続けた「