ぴあが11日、公式サイトを更新。喉の不調により一定期間活動を休止しているtimeleszの菊池風磨（31）について、16日と17日の同グループ愛知公演、30日と5月31日の静岡公演への出演を見合わせると発表した。【写真】菊池風磨がガッツポーズランク付け企画で大盛り上がりするtimeleszサイトでは「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。活動休止