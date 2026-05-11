人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。白のミニワンピ姿を披露した。「ミニ四駆WECARSCUP熊谷ありがとうございました」と、9、10日の両日に埼玉県熊谷市で行われたミニ四駆イベントにスペシャルゲストとして参加した阿比留は来場者に感謝。「WECARS」のロゴの入った白のミニワンピ姿のスマイルショットをアップし「たくさんの方が来場されててミニ四駆の良さをたくさん感じた