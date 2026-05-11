元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が11日までに自身のインスタグラムを更新。母の日の喜びショットを披露した。木下は「Ririna Makana私を君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます」と書き出し「今日は料理を作っている姿を見てなんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】本当にありがとう。おいしかったぁ」とつづり、娘2人が造った料理やキッチンで調理する様子などを投稿した。そし