11日（月）晴れて半袖の陽気午後は東日本の山沿いで急な雷雨注意＜11日（月）の天気＞高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。北海道付近は気圧の傾きが大きいため、南寄りの強風に注意してください。各地で気温が上がり、昼間は半袖で過ごせるところが多くなりそうです。午後は大気の状態が不安定になるため、東日本の内陸や山沿いを中心ににわか雨や急な雷雨がありそうです。東京都心は雨の可能性は低いですが、